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Erzurum'da iki kafadar igloo yaptı!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 13:56 | Son Güncelleme

Erzurum'un Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri Umutcan Kul (14) ile Yusuf Var (14) evlerinin yanında 2 metre yüksekliğinde 3 metre kare genişliğinde igloo (kar evi) yaptı.

Erzurum'da iki kafadar igloo yaptı!

Yaklaşık beş saate yaptıkları kar evinde içine girip çay keyfi yapan kafadarlar bağlama ve ney çaldılar.

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Umutcan Kul, hayalinin mimarlık olduğunu belirterek, “Benin bu işlere elim çok yatkın. Çok güzel resim yapıyorum. Derslerim çok iyi hep takdir alıyorum. Büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum” dedi. (İHA)

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İGLOO NEDİR?

Kuzey Kutup bölgesinde yaşayan Eskimoların yaşadığı kar kulübeleri yada kar evlerine “igloo” adı verilir. Bu evlere kutup evi de denebilir.

Eskimoların buzdan evleri, minicik olur, ici sicaktir, dişarda her ne kadar buz varsa da. Beyazdir, kir gosterebilir. Küçüktür, toplaması kolaydır. Kapısı yer seviyesinden asagiya kazilarak yapilir. alltan egilerek girilir.

Eskimoların EvleriSertlesmiş karın bloklar halinde kesilip kubbe benzeri bir geometride birleştirilmesiyle olusturulan kapalı alan. Bu yapının dışarıdaki sıcaklık ne olursa olsun ic sıcaklığı arti dört derecede kalır. Dört derecenin soğuk olduğunu düşünenler için bir not, eskimoların yaşadığı cevrede disarisinin sicakligi uzun kis boyunca eksi yirminin ustune pek cikmaz sik sikda eksi otuz ve kirklari gorur.

Kuzey Kutbu Tundra Kuşağında yaşayan Laponlar, Samoyetler, Tunguzlar ve Eskimolar yazın ren geyiği derisinden yaptıkları çadırlarda yaşarlar.

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BAŞLIĞI GÖRÜNCE BENDE VİLLA YAPTILAR SANDIM AMA HELAL OLSUN
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