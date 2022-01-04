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Erzurum'da maske takmamakta direnen yolcudan pişkin sözler: Takmıyorum, ücret de ödemiyorum

04.01.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu otobüsüne binen bir vatandaş maske takmamakta direnince bir yolcu, maskesiz vatandaşı otobüsten indirdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken yolcu ''maske de takmıyorum, ücrette ödemiyorum'' diyerek pişkinliğiyle dikkat çekti.

Erzurum'da maske takmamakta direnen yolcudan pişkin sözler: Takmıyorum, ücret de ödemiyorum

Erzurum’da Hilalkent-Çat Yolu TOKİ'ler seferini yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüsüne bir vatandaş maskesiz bindi. Otobüs ücretini de vermeyen vatandaş rahatlıkla koltuğa oturdu.

PİŞKİN SÖZLER: MASKE DE TAKMIYORUM, ÜCRET DE ÖDEMİYORUM''

Otobüs şoförü, yolcuya ‘beyefendi siz kartınızı çekmeyi unuttunuz’ diyerek hatırlatma yaptı. Yolcu ise rahat tavrıyla ‘maske de takmıyorum, ücrette ödemiyorum’ diyerek şoföre tepki gösterdi. Ya maskeni tak ya da in aşağı, aksi takdirde polisi arayacağım diyen otobüs şoförü, cep telefonuyla durumu polise bildirdi.

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Diğer yolcularında duruma tepki göstermesi üzerine durakta duran otobüsten bir yolcu maskesiz vatandaşı otobüsten indirdi. O anlar ise otobüs güvenlik kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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maske Erzurum
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