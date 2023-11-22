Erzurum'da okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek isteyenler 22 Kasım 2023 Çarşamba günü internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Geçtiğimiz gün Aşkale ve Horasan ilçelerinde kırsal mahallelerde taşımalı eğitime, Karayazı, Tortum ve Narman ilçelerinde taşımalı eğitime, Köprüköy ilçesinin kırsal mahallesinde taşımalı eğitime, Çat ve Tekman ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti. Peki, Erzurum'da okullar tatil mi, bugün için valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? 22 Kasım 2023 Erzurum'da okullar açık mı, kapalı mı?

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? (22 KASIM 2023)

Erzurum'da okulların tatil edildiğine yönelik bir açıklama yapılmadı. Konuya dair duyuru yayımladığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor."





