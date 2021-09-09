HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Erzurum'da Ovit Tüneli'nden geçen vatandaş adeta kendinden geçti! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Erzurum'da Ovit Tüneli'nden geçen vatandaş adeta kendinden geçti! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

09.09.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da Nevzat Makas isimli vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken çektiği video ve söylediği sözler haftanın en çok izlenen görüntüleri arasına girdi. Makas, “Bir şoför olarak Ovit Dağı'ndan geçerken çok zorluk çekiyorduk. Tünelden her geçtiğimde şimdi ağlıyorum. O yüzden böyle bir video çektim” dedi.

Erzurum’un İspir ilçesinde yaşayan Nevzat Makas isimli vatandaş 13 Haziran 2018 tarihinde hizmete açılan, Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan 2 bin 640 rakımlı ve 14 bin 300 metreyle Türkiye'nin en uzun ikinci karayolu tüneli olma özelliğini taşıyan Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Tüneli’nde çektiği videoyla gündeme geldi.

Tünelde verdiği ilginç tepkilerle izleyenleri hem gülümseten hem gururlandıran Makas, çektiği videoda Ovit Tüneli’ni şöyle anlattı:
“Fatih’in torunları Ovit Tüneli gibi eserler bırakır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Durmak yok yola devam Türkiyem.”

"ÇOK ZORLUK ÇEKTİK, ŞİMDİ GEÇERKEN AĞLIYORUM"

Nevzat Makas, milyonların izlediği videoyu Rize’ye giderken çektiğini kimi zaman geçtiğinde ise ağladığını ifade ederek, “Ben Türkiye’nin gözbebeği Ovit Tüneli ile gurur duyuyorum. Ovit Tüneli'nden geçerken bir video çektim. Bu tünelin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederim. Ovit Dağı'nın ızdırabını bizzat şoför olarak ben yaşadım. Şu anda tünelden geçtiğim zamanlarda ağladığım günler oluyor. Bu yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Sağ olsun kardeşlerim videomu tavana çıkarttılar” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorumİlber Ortaylı'dan Afgan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak yorum
Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...Gören telefonuna sarıldı! Kuyruğundaki renk...
Mahalleye inen ayı ortalığı birbirine kattıMahalleye inen ayı ortalığı birbirine kattı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sansürsüz paylaştı! Dekoltesi olay oldu

Sansürsüz paylaştı! Dekoltesi olay oldu

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

"Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt

"Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

İstanbul'da korkunç olay! Aldığı telefonu iade etmek isterken öldürüldü

İstanbul'da korkunç olay! Aldığı telefonu iade etmek isterken öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.