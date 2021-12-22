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Erzurum'da panik yaratan olay! Bomba sanıldı, polise götürünce gerçek anlaşıldı

22.12.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da bir iş merkezinin yöneticileri, depoda görüp bomba sandıkları kabloya bağlı düzenekleri çantaya doldurarak polise götürdü. Polisin yaptığı incelemede, düzeneğin çiçekçilerin kullandığı havai fişek olduğu belirlendi. Esnaf İbrahim Yılgın, "Alt depoları incelerlerken havai fişek ve eğlence sektöründe kullanılan ses bombaları görmüşler ve bunun üzerine emniyete haber vermişler. Bunlar çiçekçilerin depolarındaki havai fişekler. Korkulacak bir şey yok'' dedi.

Erzurum'da panik yaratan olay! Bomba sanıldı, polise götürünce gerçek anlaşıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 5 katlı iş merkezinin yeni yönetimi, zemin kattaki depoları gezerken birbirine kablolarla bağlı düzenek buldu. Yöneticiler, bomba zannettikleri düzenekleri çantaya doldurup iş merkezi önünde görevli trafik polisine götürdü. Trafik ekibinin anonsu üzerine iş merkezine bomba imha, terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

ZEMİN KAT BOŞALTILDI

Adrese gelen polis ekipleri, iş merkezinin zemin katını güvenlik amacıyla boşaltıp arama yaptı. Kimsenin girmesine izin verilmediği zemin kattaki depolarda kabloyla bağlı çok sayıda düzenek bulundu. Bomba imha ekibinin incelemesinde, düzeneğin çiçekçilerin kullandığı havai fişek ve ateşleme ekipmanı olduğu belirlendi.

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''KORKULACAK BİR ŞEY YOK''

İş merkezi yönetiminin depoları gezerken gördüğü havai fişekleri bomba sandıklarını söyleyen esnaf İbrahim Yılgın, "İş merkezinde yeni bir yönetim oluştu. Alt depoları incelerlerken havai fişek ve eğlence sektöründe kullanılan ses bombaları görmüşler ve bunun üzerine emniyete haber vermişler. Emniyet yaptığı incelemede, bunların bomba olmadığını söyledi. Kullanılan malzemelerin hepsi yasal. Bunlar çiçekçilerin depolarındaki havai fişekler. Korkulacak bir şey yok" dedi.

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(DHA)

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