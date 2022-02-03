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Erzurum’da pes dedirten olay: Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! "Podyuma çıktık"

03.02.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı. Operasyonda biri yabancı uyruklu 14 kadın ve şüpheli 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler şafak operasyonu ile yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet cinsel uyarıcı jel ve 1 kutu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden elinde bastonla yürüyen Selahattin U. (58) gazetecileri görünce "Podyuma çıktık" dedi.

Erzurum’da pes dedirten olay: Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! "Podyuma çıktık"

Erzurum'da Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinde faaliyet gösteren engelliler derneğinde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Dernek ve yöneticileri hakkında 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 30 Ocak’ta operasyon düzenleyen ekipler, 1'i yabancı uyruklu 14 kadını yakaladı. Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği belirlenen, derneğin de başkanlığını yapan Reşit S. ile Selahattin U., Bünyamin K., Muhtesimlüllah S., Fikret C., Yalçın Y., Ahmet K., Ahmet K., Yakup Y., Adem İ., Kadir B., ve Salihe A. kent merkezi ve Aşkale ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 cinsel uyarıcı jel ve 1 kutu hap ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçundan adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi, diğerleri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Dernekte fuhuş yaptığı tespit edilen 92 kişiye de 1 milyon 229 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Derneğin kasası olduğu öğrenilen, elinde bastonla yürüyen Selahattin U., karşısında basın mensuplarını görünce "Podyuma çıktık" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum fuhuş
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