Erzurum imsakiyesi yayınlandı | Erzurum'da akşam namazı ne zaman?

Erzurum’daki Müslüman vatandaşlar ikinci sahurlarını bu gece itibariyle tamamladı. Vatandaşlar niyetler ederek oruç için geri sayıma başladı. Erzurum’da akşam namazı 14 Nisan günü 18:59’da okunuyor. Buna göre Erzurum’da yaşayan vatandaşlarımız 18:59’da oruçlarını açabilecek.

ERZURUM’DA AKŞAM NAMAZI KAÇTA?

Erzurum’daki vatandaşlar, 13 Nisan gecesi itibariyle ilk sahurlarına kalktı ve ilk oruç için niyet etti. 14 Nisan gecesi 04.03’e kadar süren sahur vaktinde Erzurumlular, niyetler ederek oruçlarına başladı. Erzurum için akşam namazı 14 Nisan gününde, 18:59’da okunuyor.

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