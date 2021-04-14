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  4. Erzurum imsakiyesi yayınlandı | Erzurum'da akşam namazı ne zaman?

Erzurum imsakiyesi yayınlandı | Erzurum'da akşam namazı ne zaman?

14.04.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının ikinci gününde birçok Müslüman vatandaş sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Mübarek üç ayların sonuncusu ve 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar ibadetlerine başladı. Oruç ayı olarak adlandırılan bu ayda Erzurum’da yaşayan vatandaşlarımız namaz saatlerini araştırıyor. Peki, Erzurum’da akşam namazı saat kaçta? İşte Erzurum namaz saatleri…

Erzurum imsakiyesi yayınlandı | Erzurum'da akşam namazı ne zaman?

Erzurum’daki Müslüman vatandaşlar ikinci sahurlarını bu gece itibariyle tamamladı. Vatandaşlar niyetler ederek oruç için geri sayıma başladı. Erzurum’da akşam namazı 14 Nisan günü 18:59’da okunuyor. Buna göre Erzurum’da yaşayan vatandaşlarımız 18:59’da oruçlarını açabilecek.

ERZURUM’DA AKŞAM NAMAZI KAÇTA?

Erzurum’daki vatandaşlar, 13 Nisan gecesi itibariyle ilk sahurlarına kalktı ve ilk oruç için niyet etti. 14 Nisan gecesi 04.03’e kadar süren sahur vaktinde Erzurumlular, niyetler ederek oruçlarına başladı. Erzurum için akşam namazı 14 Nisan gününde, 18:59’da okunuyor.

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Oruç Erzurum Ramazan iftar

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