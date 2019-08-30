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Erzurum Kalesi'nde 800 yıllık su isale hattı ortaya çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

GEÇMİŞİ Urartulara kadar uzanan Erzurum Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Erzurum Kalesi'nde 800 yıllık su isale hattı ortaya çıkarıldı

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- GEÇMİŞİ Urartulara kadar uzanan Erzurum Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç'in başkanlık ettiği kazılarda Bizans, Saltuklu ve Selçuklu dönemine ait mimari yapılara ulaşıldı. İç kaledeki kazılarda ortaya çıkarılan en önemli bulgulardan biri su isale hatları. Müze Müdürü Hüsnü Genç, "Atık ve temiz su hatları dönemi için çok yüksek bir teknoloji. 700- 800 yıl için mükemmel bir su sistemi" dedi.
Müze Müdürü Hüsnü Genç, 5 aydır devam eden iç kale kazıları hakkında bilgi verdi. Kale duvarlarını temizlediklerini duvarlara 24 saat kayıt yapan 26 güvenlik kamerası takıldığını belirten Hüsnü Genç; Bizans, Saltuklu ve Selçuklu dönemine ait eserler bulunduğunu kaydetti. Kazılarda özellikle 700-800 yıl önce kullanılan su isale hatlarının ortaya çıkarıldığını belirten Genç, "İç kalede 5 aydır sürden kazı çalışmaları devam ediyor. Kaledeki kazı ekim sonuna kadak sürecek. Kazılar sırasında Bizans, Saltuklu ve Selçuklu dönemine ait bulgular ortaya çıkarıldı. Kazıda iç kaledeki isale hatları çok dikkat çekici. Burada kalanlar kentin yöneticileri, üst rütbeli kişiler olduğu için su ihtiyaçlarını bu isale hattıyla gidermiş. Lavabo, banyo gibi yerlerde kullanılan atık sular için ayrı bir isale hattı yapılmış. Dönemi için yok yüksek bir teknoloji. Yaklaşık 700-800 yıl öncesi için mükemmel bir su sistemi diyebiliriz" diye konuştu.
Erzurum Kalesi'ndeki kazıları 2020 yılında bitirmeyi hedeflediklerini belirten Genç, "Kazılar sonunda bir değerlendirme yapacağız. Buradan çıkarılan eserleri inceleyerek gerekli onarımları yaptıktan sonra 'Yaşayan Kale' projesini hayata geçireceğiz. Burada müzeler, gezi alanları açılacak ve seyir terasları yapılacak" dedi.
'TÜRKLERİN ANADOLUYA GELDİĞİNİ GÖSTEREN İZLER'
Bu arada Tortum İlçesine bağlı Kireçli Mahallesi'nde çıkarılan koç başı mezar taşları ile yazılı taş hakkında bilgi veren Müze Müdürü Hüsnü Genç, bulguların Türkler'in Anadolu'ya geldiğini gösteren ilk izler olduğunu söyledi. Koç başı mezar taşları ve taş üzerinde Türk harflerini tespit ettiklerini anlatan Genç, "Bunları detaylı inceledikten sonra bilim dünyasıyla paylaşacağız. Koç taşları müzemiz deposuna taşındı. Türkler'in buraya M.Ö. 1000'ler gibi kabileler halinde geldiğini gösteriyor. Türkler özellikle Tortum, Uzundere ve Oltu tarafını kendileri için yurt tutmuş. Bu izler bunu gösteriyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Erzurum Kalesi'nde 800 yıllık su isale hattı ortaya çıkarıldıErzurum Kalesi'nde 800 yıllık su isale hattı ortaya çıkarıldıErzurum Kalesi'nde 800 yıllık su isale hattı ortaya çıkarıldıErzurum Kalesi'nde 800 yıllık su isale hattı ortaya çıkarıldı

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