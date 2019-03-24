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Erzurum ve Ardahan'da kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

ERZURUM ve Ardahan'da yaşayanlar, pazar sabahına kar sürpriziyle uyandı.

Erzurum ve Ardahan'da kar sürprizi

Salih TEKİN- Deniz BAŞLI/ERZURUM, ARDAHAN, (DHA)-ERZURUM ve Ardahan'da yaşayanlar, pazar sabahına kar sürpriziyle uyandı. Erzurum'da kar kalınlığı 5 santimi geçerken, Ardahan'da sokakta yürüyenler kardan adama döndü.
Meteorolojinin don uyarısı yaptığı Erzurum'da yaşayanlar pazar sabahına karla uyandı. Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmasına başladı. İşçilerin yanısıra iş makineleri kaldırımda biriken karları temizledi.
Ardahan'da da gece saatlerinde başlayan ve etkisinin artıran kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Sokakta yürüyenler kardan adama döndü. Hafta sonu dershaneye giden öğrenciler cep telefonları ile selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi. Giderek şiddetini artıran kar yağışı kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Kayganlaşan yol nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sabah kalktıklarında kar sürprizi ile karşılaşanlar, "Biz baharı beklerken yeniden karla karşılaştık. Bu yağan kara eskilerin hesaplarına göre 'Leyleğin karı' deniliyormuş" dedi.

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Erzurum ve Ardahan'da kar sürpriziErzurum ve Ardahan'da kar sürpriziErzurum ve Ardahan'da kar sürpriziErzurum ve Ardahan'da kar sürprizi

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