Erzurum’da 2 bin 500 sahte dolar ele geçirildi

Erzurum Horasan karayolu üzerinde ekipler tarafından durdurulan bir otobüste yapılan aramada 2 bin 500 sahte dolar ele geçirildi.

Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; KOM Şube Müdürlüğü ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Horasan yolu üzerinde alınan istihbarat sonucu bir otobüs durduruldu. Otobüste yapılan aramada bir şahsın üzerinde her biri 100 dolar olmak üzere toplam 2 bin 500 dolar sahte para ele geçirildi. Şüpheli A.Ö isimli şahıs adli makamlara sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine ve bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik mücadeleye kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.

