Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 5 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in bulunması için başlatılan çalışmalarından sonuç alınamadı.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma görevlileri, Budaklı Mahallesi'nde çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolan Yiğit'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşinci günde erken saatlerde başlayan arama çalışmalarında, jandarma ekipleri dağlık arazi ile köy içinde, AFAD dalgıçları da botlar yardımıyla Kocasu Çayı'nda küçük çocuğa ait bir ize ulaşmaya çalıştı.

Köy mezarlığında da arama yapan ekipler, Furkan Yiğit'le ilgili herhangi bir emareye ulaşamadı.

Havanın kararması nedeniyle bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi.

Furkan Yiğit, 5 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolmuş, eve dönmemesi üzerine çocuğu arayan ailesi ve yakınları, küçük Furkan'ı bulamayınca jandarmadan yardım istemişti.

Bunun üzerine Yiğit'in bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

