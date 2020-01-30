Erzurum'da açılacak "biyoçeşitlilik müzesi"nde bilimsel araştırmalar yapılacak

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nin, bir üniversite müzesi olmasının yanı sıra biyoçeşitlilik alanında bir araştırma merkezi olarak da hizmet verecek şekilde tasarlandığını bildirdi.

Rektör Çomaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'ni göreve geldikten sonra projelendirdiklerini ve yakın zamanda açmayı planladıklarını belirtti.

Müzenin ilgi çekiciliğinin yanında bilimsel çalışmalara da zemin hazırlayacağını aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bünyesinde yer alan laboratuvarlarla aynı zamanda Ar-Ge çalışmaların yapılmasına da imkan tanıyacak projenin bilim camiasına ve müze kültürüne katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, bir üniversite müzesi olmasının yanı sıra biyoçeşitlilik alanında bir araştırma merkezi olarak da hizmet verecek şekilde tasarlandı."

Çomaklı, dünya üzerinde benzer müzelerin bulunduğunu ifade ederek, müze için Rusya Bilimler Akademisine bağlı Zooloji Enstitüsü ve Komarov Botanik Enstitüsü ile protokol imzaladıklarına da dikkat çekti.