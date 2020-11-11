Erzurum’da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde seyir halindeki traktöre arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralanırken, traktör sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Alınan bilgilere göre kaza, Horasan şehir girişinde sanayi kavşağında meydana geldi. Hikmet Aydın yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halinde ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü ağır yaralanırken, traktör sürücüsü hafif yaralandı. Araçta sıkışan Hikmet Aydın, Horasan İlçe İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden Hikmet Aydın ve yaralı Osman Yıldırım, Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



