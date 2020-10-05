HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzurum’da tarihi eser kaçakçılık operasyonu

Erzurum’da tarihi eser kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 10:10 | Son Güncelleme

Erzurum’da jandarm tarafından bir kişinin evinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında Tortum ilçesinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu işleyen 1 şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda; 151 adet 9 mm tabanca mermisi, 4 adet Osmanlı dönemine ait para, 4 adet tarihi yüzük, 3 adet tarihi bıçak, 2 adet metal bilezik, 1 adet metal aslan objesi, 1 adet çapa uç kısmında terazi bulunan metal obje, 1 adet kadın figürlü metal obje, 1 adet geyik figürlü metal obje, 4 adet metal tarihi tava, 1 adet tarihi lamba, 4 adet küp ve testi, 2 adet Osmanlı tuğralı metal kaşık, 1 adet işlemeli vazo ve 1 adet metal matara ele geçirildi.Şüpheli şahıs hakkında Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

Erzurum’da tarihi eser kaçakçılık operasyonu

Erzurum’da jandarm tarafından bir kişinin evinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında Tortum ilçesinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu işleyen 1 şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda; 151 adet 9 mm tabanca mermisi, 4 adet Osmanlı dönemine ait para, 4 adet tarihi yüzük, 3 adet tarihi bıçak, 2 adet metal bilezik, 1 adet metal aslan objesi, 1 adet çapa uç kısmında terazi bulunan metal obje, 1 adet kadın figürlü metal obje, 1 adet geyik figürlü metal obje, 4 adet metal tarihi tava, 1 adet tarihi lamba, 4 adet küp ve testi, 2 adet Osmanlı tuğralı metal kaşık, 1 adet işlemeli vazo ve 1 adet metal matara ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!
İşte Gelinim Mutfakta etli pay yemeğinin tarifi!İşte Gelinim Mutfakta etli pay yemeğinin tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı
Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
Diğer Haberler
Azerbaycan ilerliyor! 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
Azerbaycan ilerliyor! 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Kızılırmak'ın su seviyesi düştü
Türkiye'nin en uzun nehrinde su seviyesi düştü
Kahramanmaraş’ta bataklığa saplanan adamı itfaiye kurtardı
Bataklığa saplanan adamı itfaiye kurtardı
Son dakika DEAŞ'a yönelik MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!
Kadir Şeker'in savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.