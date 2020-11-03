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Erzurum’da tefeci operasyonu: 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 10:05 | Son Güncelleme

Erzurum ve Denizli’de tefeci şebekesine yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Erzurum’da tefeci operasyonu: 3 tutuklama

Erzurum ve Denizli’de tefeci şebekesine yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından müştekileri faizli para verip, karşılığında yüksek meblağlarda senet imzalatan, senetleri ödeyemeyenleri tehdit eden veya mal varlıklarına el koyan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarını işledikleri gerekçesi ile yürütülen operasyon kapsamında Erzurum ve Denizli ilinde yapılan eş zamanlı operasyonda H.K. (64), C.M. (64), M.T. (45), E.Y. (42), V.Y. (49), A.K. (41) ve L.K. (58) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler tarafından şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör, 107 adet fişek, 93 paket kaçak sigara, çok sayıda senet, ajanda, tapu fotokopileri, sözleşmeler, bankamatik kartları ile dijital materyal ele geçirildi.
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.K. (64), C.M (64) ve M.T (45) isimli şahıslar tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Erzurum’da tefeci operasyonu: 3 tutuklama

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