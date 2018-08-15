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Suriye'de kanlı uzlaşı için yeni toplantı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güçleri, Esad yönetimi ile başkent Şam’da ikinci kez bir araya geldi.

Suriye'de kanlı uzlaşı için yeni toplantı

Üç hafta sonra gerçekleşen ikinci görüşmede, YPG ile rejim temsilcilerinin, terör örgütünün kontrolündeki kuzey Suriye topraklarının idaresine ilişkin ayrıntıları ele aldığı ifade edildi.

Suriye’de yayımlanan ve Esad rejimine yakınlığıyla bilinen el Vatan gazetesinin haberine göre; YPG’lilerin oluşturduğu Suriye Demokratik Konseyi’nden Riyad Dirar, “Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye ordusunun bir parçası olacak ve ülkenin sınırlarını koruyacak. Tabii ki uzlaşmamızdan sonra” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Esad Suriye YPG Şam Başkent Riyad Dirar

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