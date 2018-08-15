Suriye'de kanlı uzlaşı için yeni toplantı

Üç hafta sonra gerçekleşen ikinci görüşmede, YPG ile rejim temsilcilerinin, terör örgütünün kontrolündeki kuzey Suriye topraklarının idaresine ilişkin ayrıntıları ele aldığı ifade edildi.
Suriye’de yayımlanan ve Esad rejimine yakınlığıyla bilinen el Vatan gazetesinin haberine göre; YPG’lilerin oluşturduğu Suriye Demokratik Konseyi’nden Riyad Dirar, “Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye ordusunun bir parçası olacak ve ülkenin sınırlarını koruyacak. Tabii ki uzlaşmamızdan sonra” dedi.
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