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Esad'ın yeni Başbakanı İdlibli

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 09:51 | Son Güncelleme

Suriye'de rejim lideri Esad'ın Başbakan Imad Hamis’i görevden aldığı duyuruldu. Hamis'in yerine Su Kaynakları Bakanı Hüseyin Arnus'u atandı.

Esad'ın yeni Başbakanı İdlibli

Suriye resmi devlet haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, Rejim lideri Esad'ın Başbakan Imad Hamis'i görevden almasına yönelik karar çıkardığı bildirildi. Hamis, 2016 yılından bu yana Suriye'de Esad rejimine bağlı Başbakan olarak görev yapıyordu.

Devlet medyası, görevden alınmayla ilgili detay vermese de ekonomik kriz ve Suriye Lirası'nın aşırı değer kaybının Hamis'in koltuğunu kaybetmesindeki en önemli etken olduğu belirtiliyor.

YENİ BAŞBAKAN İDLİB'Lİ

Hamis'in yerine kabinede Su Kaynakları Bakanı olarak görev yapan Hüseyin Arnus getirildi. Yeni parlamento seçilene kadar hükümetin görevine devam edeceği belirtildi. Parlamento seçimlerinin koronavirüs salgını nedeniyle 19 Temmuz'a ertelendiği duyurulmuştu.

Arnus'un İdlib'de doğduğu ve 67 yaşında olduğu öğrenildi.

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