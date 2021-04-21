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Esad, Suriye devlet başkanlığına aday oldu

21.04.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinde yeniden aday oldu.

Esad, Suriye devlet başkanlığına aday oldu

Suriye Parlamentosu Başkanı Hammude el Sabbağ, yaptığu açıklamada, şu anki Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gelecek ay düzenlenecek Devlet Başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

Sabbağ, Esad'la birlikte iki başvuru daha aldıklarını, toplamda 6 kişinin adaylığını koyduğunu belirtti.

Anayasada belirtilen şartları sağlayan herkesin adaylık başvurusunda bulunabiliyor ancak adaylığın kesinleşmesi için parlamentonun en az 35 milletvekilinden destek oyu alınması gerekiyor.

Suriye parlamentosu, ülkede devlet başkanlığı seçimlerinin 26 Mayıs’ta düzenleneceğini açıklamıştı.

Geçen pazartesi günü başlayan adaylık başvuruları, 10 gün boyunca devam edecek.


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Anahtar Kelimeler:
seçim suriye

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