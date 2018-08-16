Eşarbı patoza sıkışan kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde eşarbı patoza sıkışan ve boynundan yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün, Demirci-Simav karayolu Uluçayır mevkisinde ailesiyle tarlada çalışan Makbule Ünlü'nün (59) eşarbı, patoz makinesinin volanına sıkıştı.
Eşi İsmail Ünlü'nün yardımıyla makinaya kapılmaktan son anda kurtarılan kadın, boynundan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan kadının boynunda kırık tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Ünlü, yaşamını yitirdi.
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