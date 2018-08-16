HABER

Eşarbı patoza sıkışan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:36 | Son Güncelleme

Eşarbı patoza sıkışan kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde eşarbı patoza sıkışan ve boynundan yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün, Demirci-Simav karayolu Uluçayır mevkisinde ailesiyle tarlada çalışan Makbule Ünlü'nün (59) eşarbı, patoz makinesinin volanına sıkıştı.

Eşi İsmail Ünlü'nün yardımıyla makinaya kapılmaktan son anda kurtarılan kadın, boynundan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan kadının boynunda kırık tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Ünlü, yaşamını yitirdi.

PARTNERAldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Aldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...
İneğin, sahibinin saçlarını yaladığı görüntüler ilgi gördüİneğin, sahibinin saçlarını yaladığı görüntüler ilgi gördü
Bakan Soylu: Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu varBakan Soylu: Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demirci Makbule Ünlü Manisa Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde Patoza eşarbı sıkıştı

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saçlarını ineğe yalattı!

Saçlarını ineğe yalattı!

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.