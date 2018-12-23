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Esed rejimi İdlib'e saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 16:06 | Son Güncelleme

Suriye'deki Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere saldırmaya devam ediyor

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bölgelere saldırı düzenlemeyi sürdürüyor.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki askeri muhaliflerin cephe hatlarına ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ilçesine, Maarakbe, Lahaya ve Zekat köylerine, Gab Ovası'ndaki Zekat ve Tel Vasit köylerine top ve roket saldırısı düzenlendi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib'in farklı noktalarına en az 50 topçu saldırısı düzenlediğini söyledi.

Yusuf, "Bombardıman çeşitli bölgeleri hedef aldı. İdlib'in güneydoğusunda yer alan Barişa beldesi, El Ketibe Mehcura ve Tel Tukan çevresindeki yerleşimler kara saldırılarına maruz kaldı. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı." dedi.

İdlib'de rejim güçlerinin saldırılarında, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana en az 33 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib Soçi

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