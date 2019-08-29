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Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında 7 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında 7 sivil öldü

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında 7 sivil daha yaşamını yitirdi.

Esed rejiminin hava saldırıları düzenlediği İdlib'in Maarşimşe köyünde 4 sivil hayatını kaybetti.

Askeri muhaliflerin uçak gözlem evinin Rusya'ya ait olduğunu belirttiği savaş uçağının saldırısında ise Tuh köyünde 3 sivil öldü.

Rejim uçakları, Tel Mennis, Der Şarki, El Bara, Masaran köyleri ile Cercenaz, Temaniya ve Kensafra beldelerine de saldırı yaptı.

- İdlib'deki durum

Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.

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