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Esed rejiminden İdlib'e yeni saldırı hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Esed rejimi güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yeni bir saldırı girişimi için askeri sevkiyat yapıyor - Rejim, Hama'nın kuzey ve batı kırsalından İdlib'in güney ve güneydoğusundaki cephe hatlarına çok sayıda askeri ekipman, mühimmat ve yabancı terörist sevk etti

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Suriye'nin kuzeyinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yeni bir saldırı düzenlemek için askeri sevkiyat yapıyor.

Suriye Milli Ordusu bileşenlerinden Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin son bir haftada askeri araç gereç, mühimmat ve yabancı teröristlerden oluşan sevkiyat yaptığını söyledi.

Yüzlerce araçtan oluşan altı konvoyun Hama'nın Tel Havvaş tepesine, Madik Kalesi beldesine, rejimin Breydic askeri üssüne ve İdlib'in doğu kırsalındaki Hayalin köyüne ulaştığını söyleyen Raşit, rejimin İdlib'in güney kırsalındaki Han Şeyhun ve Hama'nın kuzey kırsalındaki Madik Kalesi beldesindeki top ve roket konuşlanmasını muhaliflerin temas hatlarına taşıdığını belirtti.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bini aştı.

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