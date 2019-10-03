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Esed'in kontrolündeki Dera'da suikastlar arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK tarafından, geçen sene rejimin eline geçen Dera'da suikastların arttığı bildirildi - Eski muhalifleri de hedef alan suikastlerde, 21 kişinin öldürüldüğü belirtildi

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından, Dera ilinde eylülde 38 suikast girişimi gerçekleştirildiğini ve saldırılarda 21 kişinin öldüğü duyuruldu.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde eylülde 38 kez suikast saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırılarda 21 kişinin öldüğü ve 14 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, suikast girişimlerinin bir kısmının da eski muhaliflere yönelik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hedef alınan 12 eski muhaliften 9'unun geçen sene temmuzda rejimin eline geçmesinin ardından, tekrar rejim ordusuna katılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Ayrıca, geçen ay Dera'da en az 22 keyfi tutuklama, birçok işkence ve idam vakası yaşandığı da kaydedildi.

Açıklamada, Başkan Yardımcısı Okab Yahya'nın "suikastlardan İran'ın sorumlu olduğu, olayların Rusya'nın Dera'da İran'ın önünü kesemediğini ve uluslararası anlaşmalara sadık kalmadığı" yönündeki görüşlerine yer verildi.

Bu arada, rejim İran destekli yabancı terörist grupların ve Rusya'nın yardımıyla geçen sene Dera'yı ele geçirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dera SMDK suikast

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