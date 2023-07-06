Eşeğe eziyet edip videoya çekmişlerdi! Mahkemeden o kişiler hakkında örnek karar

Olay, Tire’nin Dallık Mahallesi’nde meydana geldi. E.K. ve C.T. isimli şahıslar, motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturmuşlardı.

Şahıslardan birisinin motosikleti kullandığı, diğerinin ise eşeğin üzerinde oturduğu anlar kendileri tarafından çekilen cep telefonu kamerasıyla kayda alınmış, daha sonrada sosyal medyada paylaştıkları videoya çok sayıda vatandaştan tepki yağmıştı.

ÖRNEK KARAR

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme E.K. ve C.T.’ye 30 gün boyunca hayvan barınağında temizlik yapma cezası verdi. (İHA)

