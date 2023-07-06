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  4. Eşeğe eziyet edip videoya çekmişlerdi! Mahkemeden o kişiler hakkında örnek karar

Eşeğe eziyet edip videoya çekmişlerdi! Mahkemeden o kişiler hakkında örnek karar

06.07.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Tire ilçesinde motosiklete iple bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturarak eziyet etmişlerdi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından gözaltına alınan 2 şüpheli için karar açıkladı. Şahıslara, mahkeme tarafından 30 gün hayvan barınağı temizleme cezası verildi.

Eşeğe eziyet edip videoya çekmişlerdi! Mahkemeden o kişiler hakkında örnek karar

Olay, Tire’nin Dallık Mahallesi’nde meydana geldi. E.K. ve C.T. isimli şahıslar, motosiklete bağladıkları eşeği kilometrelerce koşturmuşlardı.

Şahıslardan birisinin motosikleti kullandığı, diğerinin ise eşeğin üzerinde oturduğu anlar kendileri tarafından çekilen cep telefonu kamerasıyla kayda alınmış, daha sonrada sosyal medyada paylaştıkları videoya çok sayıda vatandaştan tepki yağmıştı.

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ÖRNEK KARAR

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme E.K. ve C.T.’ye 30 gün boyunca hayvan barınağında temizlik yapma cezası verdi. (İHA)

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