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'Eşek derisi'ne talepler patladı! Yasa dışı satışlar sosyal medyada yükseldi... 'Gençlik iksiri' olarak görülüyor

10.05.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşek derisinden elde edilen 'ejiao' adlı jelatinin gençlik iksirine talepler yükseliyor. Bu nedenle eşek derisinin satışları yükseldi. Yasa dışı eşek satışlarının en çok Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından gerçekleştirildiği bildiriliyor.

'Eşek derisi'ne talepler patladı! Yasa dışı satışlar sosyal medyada yükseldi... 'Gençlik iksiri' olarak görülüyor

Sosyal medyadan yasaya aykırı olarak pek çok ürün satılıyor. Bunlardan biri de eşek derisi. Gün geçtikçe eşek derisine olan rağbet artınca yasa dışı satışlar da patladı. Konuya ilişkin yayımlanan raporda her yıl 4,8 milyon eşeğin ticari amaçlarla öldürüldüğü bilgisi yer alırken eşek derisinin gençlik iksiri işlevi gördüğü gerekçesiyle talebin arttığı belirtiliyor.

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The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere merkezli eşekleri koruma derneği The Donkey Sanctuary, eşek ticaretine dair bir rapor yayımladı.

Raporda, Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının algoritmaları sayesinde buralarda verilen reklamlarla eşek derisine kolay alıcı bulunduğu kaydedildi.

Her yıl yaklaşık 4,8 milyon eşeğin öldürüldüğü ve ticaretinin yapıldığı vurgulanan raporda, en fazla satıcının eşek ticaretinin yasak olduğu ülkelerden Kenya, Senegal, Nijerya, Burkina Faso ve Gana'da görüldüğü belirtildi.

Raporda, eşek ticaretinin yasak olduğu ülkelerden Kenya'da Facebook'ta bir kullanıcının 2 bin adet deri satışa çıkardığına dikkat çekildi.

On-line platformlar ve ticaret sitelerinde Çin'e eşek derisi satan 382 kişi tespit edilirken bunların ayrıca vahşi hayvan, insan saçı ve sahte pasaportla uyuşturucu ticareti de yaptığı belirlendi.

Raporda, ayrıca, sadece 20 ülkenin yasal olarak Çin'le eşek derisi ticareti yapmasına karşın, Çin'e yaklaşık 50 ülkeden eşek derisi ulaştırıldığı bilgisine yer verildi.

The Donkey Sanctuary Derneğinin Başkanı Marianne Steele, on-line satış noktaları ve sosyal medya şirketlerinin platformlarında eşek derisi satışına son vererek, yalnızca zulmü engellemekle kalmayacağını aynı zamanda diğer illegal faaliyetlerin de ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaklarını ifade etti.

Oxford Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Araştırma Birimi, eşek ticareti ile vahşi hayvan ticareti arasındaki bağlantıya ilişkin yaptığı çalışmada, internet ortamlarında aralarında nesli tükenmekte olan 13 türün de yer aldığı satışa sunulmuş 15 bin ürün tespit etti.

Araştırma ekibinden Dr Ewan Macdonald ise söz konusu platformlardaki satıcıların yaklaşık yüzde 20'sinin pangolin pulları ve fil dişi dahil olmak üzere diğer vahşi yaşam ürünlerini de sattığını aktardı.

Çin'in Afrika ülkelerinden eşek ithal etmesinin en önemli nedeni, eşek derisinden elde edilen ve "ejiao" adı verilen jelatin içeren ürünlere yönelik talebin artması olarak gösteriliyor.

Çin'de özellikle tıp alanında çok amaçlı kullanılan "ejiao ürünlerine" gençlik iksiri olarak bakılıyor ve istatistiklere göre bu ürünler için her yıl Çin’de milyonlarca eşek kesiliyor.

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