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"Eşekle poşet ücreti protestosu"na soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 22:17 | Son Güncelleme

Niğde'de markete eşekle gelen ve daha sonra marketin müdürü olduğu anlaşılan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, poşetten ücret alınmasını protesto etmek için markete eşekle gelen ve daha sonra marketin müdürü olduğu ortaya çıkan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Poşetten ücret almasını protesto için eşekle markete gelen ve bu görüntüsü sosyal medyada yer alan kişinin market müdürü H.G. olduğu anlaşılınca Niğde Valiliğince inceleme başlatıldı. Görüntüde, market sahibi H.Ö'nün de yer aldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin, "5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu"nun ilgili maddeleri uyarınca markete 4 bin 545 lira idari para cezası uygulandığı market müdürü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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