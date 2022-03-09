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  4. Eşekle protesto yapan ilçe başkanı Mehmet Danaoğlu eşekten inerken sırtüstü yere düştü

Eşekle protesto yapan ilçe başkanı Mehmet Danaoğlu eşekten inerken sırtüstü yere düştü

09.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te akaryakıt zamlarını protesto etmek için eşek üstünde istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, konuşmasından sonra eşekten düştü. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı hızla doğrulurken, yaşadıkları nedeniyle gülmekten kendisini alıkoyamadı. Kahkaha atan bir kişinin ise o anlara ilişkin, 'onu çekmeyin ha' sözü de kamera kayıtlarına yansıdı.

Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, takım elbise ile eşeğe binerek, trafiğin yoğun olduğu caddede ilerledi. Akaryakıt pompasının yanına kadar eşek üstünde giden Başkan Danaoğlu, birden eşeğin hareket etmesi üzerine heyecanlanarak, 'Tut, tut, Hasan abi, tut' diyerek, yuların tutulmasını istedi.

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EŞEKTEN İNERKEN YERE DÜŞTÜ

Açıklamasını tamamlayan Danaoğlu, eşekten inerken sırtüstü yere düştü. Danaoğlu'nun o anları ise çevredeki insanların kahkahasına neden oldu. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı hızla doğrulurken, yaşadıkları nedeniyle gülmekten kendisini alıkoyamadı. Kahkaha atan bir kişinin ise o anlara ilişkin, 'onu çekmeyin ha'' sözü de kamera kayıtlarına yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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Akıllı eşeğe binmiş, yanlış yere gitmiş.

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