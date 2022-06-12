Esenboğa Havalimanı'nda hortum paniği! Uçaklar piste iniş yapamadı...

Ankara'da vatandaşların "felaket" yorumlarını yaptığı kuvvetli sağanak ve sel korkunç bir tablo ortaya çıkarttı. Başkent yaklaşık 1 haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle sağanağa ve sele teslim oldu. Zaman zaman sağanak nedeniyle bazı bölgelerde oluşan sel suları hayatı olumsuz yönde etkiledi.

ESENBOĞA HAVALİMANI ÜZERİNDE HORTUM

Sağanak ve sel nedeniyle oluşan olumsuzlukların yanı sıra Ankara’nın bazı bölgelerinde ise hortum meydana geldi.

Öğlen saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir hortumun görülmesinin ardından şimdi de Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu.

Hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi.

ANKARA'NIN AKYURT İLÇESİNDE SEL

Öte yandan Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi. (İHA/AA)



