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  4. Esenboğa Havalimanı'nda hortum paniği! Uçaklar piste iniş yapamadı...

Esenboğa Havalimanı'nda hortum paniği! Uçaklar piste iniş yapamadı...

12.06.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı zorlaştırdığı görüntüler ve haberler gelmeye devam ediyor. Sağanak yağış ve selin yanı sıra Ankara’dan hortum haberleri de geldi. Son olarak Esenboğa Havalimanı üzerinde oluşan hortum paniğe yol açtı. Bazı uçakların piste iniş yapamadığı ve çevre illerdeki havalimanlarına indiği öğrenildi. Öte yandan Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Esenboğa Havalimanı'nda hortum paniği! Uçaklar piste iniş yapamadı...

Ankara'da vatandaşların "felaket" yorumlarını yaptığı kuvvetli sağanak ve sel korkunç bir tablo ortaya çıkarttı. Başkent yaklaşık 1 haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle sağanağa ve sele teslim oldu. Zaman zaman sağanak nedeniyle bazı bölgelerde oluşan sel suları hayatı olumsuz yönde etkiledi.

ESENBOĞA HAVALİMANI ÜZERİNDE HORTUM

Sağanak ve sel nedeniyle oluşan olumsuzlukların yanı sıra Ankara’nın bazı bölgelerinde ise hortum meydana geldi.
Öğlen saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir hortumun görülmesinin ardından şimdi de Esenboğa Havalimanı üzerinde hortum oluştu.

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Hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi.

ANKARA'NIN AKYURT İLÇESİNDE SEL

Öte yandan Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi. (İHA/AA)

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