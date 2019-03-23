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Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan Alevilere cemevi müjdesi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 23:10 | Son Güncelleme

ESENLER'deki Aleviler "Gelin Canlar Bir Olalım" sloganıyla bir gece düzenledi.

İSTANBUL,(DHA)-ESENLER'deki Aleviler "Gelin Canlar Bir Olalım" sloganıyla bir gece düzenledi. Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Sadece cemevi yeri vermek olmaz, ben size cemevini yapıp vereceğim" dedi.
Esenler'de faaliyet gösteren Pir Sultan Abdal Kültür ve Cem Evi Esenler Şubesi, Hacı Bektaş-ı Veli Derneği, Esenler Anadolu Canlar Cemevi Derneği ile Esenler Sivil Toplum Merkezi işbirliğinde Esenler'deki Aleviler "Gelin Canlar Bir Olalım" sloganıyla bir gece düzenledi.

Geceye Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra binlerce Alevi vatandaş katılım gösterdi.

ALEVİLER HALAY ÇEKTİ, GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Hakkı Başar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen programda sahne alan sanatçılar da geceye renk kattı. Vatandaşlar çalınan şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Coşkulu anların yaşandığı etkinlikte Alevi vatandaşlar halay çekerek, gecenin tadını çıkardı.

“ÇOK BÜYÜK EMEKTEN SONRA ESENLER CEM EVİNE KAVUŞTU"
Programda birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Göksu, "Bu sene içerisinde elimden gelen ne kadar katkı varsa sağlayıp, ne zamanki yer meselesini çözersem o zaman da cemevi müjdesini vereceğim diye arkadaşlarıma tekrarladım ve Allah nasip etti. Çok büyük emek ve uğraştan sonra Esenler büyük bir imkana kavuştu. Bu imkanlar çerçevesinde biz şuan inanırız. Hani Yunus Emre'nin dediği söz vardır ya Yaratanı Yaratandan ötürü sevmek. Biz bu toprakların Hacı Bayram Veli'sine de aşığız, Pir Sultan Abdal'ına da Aşık Veysel'ine de aşığız. Hep şunu söyledim. İlk imkan doğduğunda bu işi biz halledeceğiz. İşte bugün bunun müjdesini vermek için buradayım. Bizden istenen sadece bir cemevi yeriydi. Bugün size sadece cemevi yeri vermek olmaz, ben cemevini yapıp vereceğim. Yerini yurdunu herşeyini hazırladık. Mimari projesi de bitti" sözlerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Salondan detaylar
-Sanatçılardan detay
-Halay çekilmesi detay
-Başkan konuşma
-Genel detaylar

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