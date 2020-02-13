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  4. Esenler’de içi tekstil malzemesi dolu minibüs alev alev yandı

Esenler’de içi tekstil malzemesi dolu minibüs alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 01:24 | Son Güncelleme

Esenler’de içi tekstil malzemesi dolu olan minibüs, çöp konteynerinden çıkan alevlerin sıçramasından dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. Arabasını kısa süreliğine oraya park eden Ömer Toprak, arabasının yandığı anları anlattı.

Esenler’de içi tekstil malzemesi dolu minibüs alev alev yandı

Olay saat 23.45’te Esenler İlçesi Nine Hatun Mahallesi 148 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye çöp konteynerında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, yan tarafta bulunan 34 RV 2686 plakalı içerisinde tekstil malzemesi bulunan minibüse sıçradı.

Yangının çıktığını gören mahalle halkı durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Minibüsünün yandığını söyleyen Ömer Toprak, “Dükkanım doluydu. Normalde arabamı dükkânın önüne alıyordum buraya aldık bir 15-20 dakikalığına. Hurdacılar burada bakır falan yakıyor derken çöpte ateş yakıyor o da arabaya sıçrıyor. İçinde de tekstil malzemesi vardı” şeklinde konuştu.

Kullanılamaz hale gelen minibüsün yanma nedeninin araştırılmasıyla ilgili polis soruşturma başlatıldı. (İHA)

Esenler’de içi tekstil malzemesi dolu minibüs alev alev yandı

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Anahtar Kelimeler:
Esenler minübüs yangın

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