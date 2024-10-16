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  4. Esenler'de korkutan yıkım... 15 gün önce boşaltılmıştı 3 katlı bina 2 aracın üzerine çöktü

Esenler'de korkutan yıkım... 15 gün önce boşaltılmıştı 3 katlı bina 2 aracın üzerine çöktü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.10.2024 11:30
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Kentsel dönüşüm yapılan bir bina da çatı kısmından da yıkım çalışması başlayacaktı ancak beklenildiği gibi olmadı. Gece saatlerinde binanın en üst katındaki beton parçaları yola uçtu. Düşen büyük beton parçaları iki aracı kullanılamaz hale getirdi.

Esenler'de korkutan yıkım... 15 gün önce boşaltılmıştı 3 katlı bina 2 aracın üzerine çöktü

Olay, saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, 1118 Sokakta meydana geldi. Yaklaşık 15 gün önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatısının bir bölümünde çökme meydana geldi.

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Düşen beton parçalar, park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri binanın etrafında güvenlik önlemi aldı.

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'ÇATININ ÜZERİNDE TUĞLALAR DÜŞTÜ'

Mahalle sakini Murat Kayaalp. 'Yaklaşık yarım saat önce oldu bu olay, Muhabbet ediyorduk buradan bir ses geldi, gürültü, biz de zannettik ki bir kaza oldu. Araba kazası diye zannettik. Sonradan 3-4 tane ufak çocuk birden bu tarafa koştular, onlar koşunca da biz de dışarı çıktık bir baktık ki olay böyle. Yaralı yok şükürler olsun, bizimde tek sevincimiz o zaten. İki araç zarar gördü. Çatının üzerinde tuğlalar düştü" dedi. Şerif Doğan ise, "Bir gürültü koptu, üç saniye ile üç tane çocuk zor kurtuldu üç saniye ile. Ağaç var çarparak arabalara vurdu. İki tane araç pert" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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