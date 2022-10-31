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Esenler’de “Atıksız Mutfak” hareketi başladı

31.10.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler Belediyesi, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde ‘Atıksız Hayat’ projesi çerçevesinde hayata geçirdiği ‘Atıksız Mutfak’ hareketini başlattı.Esenler Belediyesi yıllık 26 milyon ton gıdanın ve günlük 6 milyon adet ekmeğin çöpe atıldığı toplumsal, manevi ve ekonomik israfa dikkat çekmek için harekete geçti.

Esenler Belediyesi, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde ‘Atıksız Hayat’ projesi çerçevesinde hayata geçirdiği ‘Atıksız Mutfak’ hareketini başlattı.

Esenler Belediyesi yıllık 26 milyon ton gıdanın ve günlük 6 milyon adet ekmeğin çöpe atıldığı toplumsal, manevi ve ekonomik israfa dikkat çekmek için harekete geçti. Belediyenin 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde hayata geçirdiği "Atıksız Hayat" projesi çerçevesinde “Atıksız Mutfak” hareketinin startı verildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı. Programda şefler Ramazan Bingöl ve Ayvaz Akbacak atıksız yemek pişirme tekniklerini anlatarak bayat ekmek ve atık yiyeceklerden yemek yaptı. Etkinlikte Atıksız Hayat temalı Tipografik Sergi’nin açılışı da yapıldı.

“ATIKSIZ BİR DÜNYAYI BİRLİKTE İNŞA EDELİM”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, gelecek için harekete geçmek gerektiğini ifade ederek, “Esenler İstanbul’un en büyük ve yoğunluk açısından en kalabalık ilçelerinden birisi, biz bu işi kendimize iş edindik. Başta sıfır atık projesiyle saygı değer hanımefendinin himayelerinde yürüyen Türkiye’de ilk sıfır atık belgeli ilçelerinden biriyiz. Esenler’de 189 bin bağımsız bölüm var bunların her birine teker teker giderek; hayatta sıfır atığın, geri dönüşümün ne anlama geldiğini kıymetinin ne olduğunu teker teker anlattık. Ekonomi ve hayatımıza neler getirdiğini teker teker anlattık. Netice itibariyle öyle zannediyorum çöpünün yüzde 10’unu ayrıştıran ender belediyelerden bir tanesiyiz.

Günlük 400 ton çöp topluyoruz yaklaşık olarak 40 tonunu her gün ayırıyoruz. Ekonomiye kazandırıp hayata kazandırıyoruz. Bu hayata kazandırdıklarımızla beraber bir taraftan çocuklarımızın defteri, bir taraftan yağını ve deterjanını çöpten elde ediyoruz. Sokaklarda insanlar bize çöplerini teslim ettiğinde bunun karşılığında onlara ekmek ikram ediyoruz, sokaklara koyduğumuz depozitolu çöpleri getirenlere ekonomik katkıda bulunuyoruz. İstiyoruz ki biz 400 ton çöpün tamamını ayrıştıralım atıksız bir dünyayı birlikte inşa edelim mümkün mü tabi ki mümkün. Sadece bizim yapmamız gereken bunu hatırlatmak örnek uygulamalarla insanımıza rehberlik etmek.

Biz Esenler’de aile bağlarının güçlü modernite ve geleneğin bir arada olduğu ortamlarda bu işi daha fazla yapabiliriz. Biz örnek uygulamayı yaptığımızda bunu başarabiliriz sadece başlamak gerekiyor. 2009 yılında buraya geldiğimde suç oranında en fazla suç işleyen ilk 3 ilçeden birisisiydi şu an da Esenler en az suç işleyen 4 ilçeden bir tanesi bir şeye inanırsanız gerisini çözersiniz; inanç, gayret ve takip gerekiyor. Bugün atıksız bir bir dünya için bir başlangıç olacak aklınıza gelebilecek her alanın geri dönüşümün var olduğunu dikkate alarak, israfın önüne geçmek, çocuklarımıza gelecekte doğru bir dünya bırakmak için hepimiz bir yerden başlamamız gerekiyor ”ifadelerini kullandı.

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