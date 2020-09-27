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Esenlerde bir kişi eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 18:50 | Son Güncelleme

Esenler’de bir kişi eşini, kayınvalidesini ve baldızını henüz bilinmeyen bir sebeple silahla vurdu.

Esenler’de bir kişi eşini, kayınvalidesini ve baldızını henüz bilinmeyen bir sebeple silahla vurdu. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenler Oruçreis Mahallesi 562 Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, S.K. isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla vurarak ağır şekilde yaraladı. Şüpheli S.K. olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli S.K. polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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