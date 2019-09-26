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ESENLER'DE ÇADIR KURANLAR GECEYİ PARKLARDA GEÇİRECEK

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 19:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılarla birlikte vatandaşlar park alanlarında toplandı.

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ- Semih ÇALIŞKAN- Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılarla birlikte vatandaşlar park alanlarında toplandı. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne çadır kuran bazı vatandaşlar, geceyi Millet Bahçesi'nde geçireceklerini ifade etti.
İstanbul'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılarla birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. Kimi vatandaşlar evdeki yiyeceklerini ve çadırlarını alarak park ve açık alanlara gitti. 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne gelen İstanbullular, deprem anında yaşadıkları panik nedeniyle eve giremediklerini ifade etti. Kimi vatandaşlar geceyi parka kurdukları çadırda geçireceklerini söylerken, kimi de gece saatlerinde evlerine döneceklerini belirtti.

“ÇADIR KURDUK, SABAHA KADAR BURADAYIZ"
Esenler'de yaşayan ve 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne ailesiyle birlikte gelerek çadır kuran Nurullah Öz, “Deprem oldu. Hemen herkes sokağa çıktı. Her şeyi bıraktık geldik buraya. Çadır kurduk, sabaha kadar buradayız. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Dönemediğimiz için buradayız" ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH BİR DAHA YAŞANMAZ"
Bebeği ve eşiyle birlikte Millet Bahçesi'ne gelen Oğuz Kiremitçi, “Bu gece burada değiliz. Sadece çocuğumuza hava değişimi olsun diye çıktık dışarı. Allah bir daha yaşatmasın. Depremin daha önce vermiş olduğu üzüntüler var, inşallah bir daha yaşanmaz" dedi.

“GECEYİ BURADA GEÇİRECEĞİZ"
Evinden getirdikleri yiyecekleri hazırlayan Oktay Başal, “Deprem nedeniyle buradayız. Allah devletimizden böyle bir tesisi kazandırdığı için razı olsun. Şu an balığımızı yapıyoruz. Geceyi burada geçireceğiz. Rabbim bir daha böyle acıları, böyle korkuları ülkemize, milletimize yaşattırmasın. Bugün gerçekten korktuk. 16 milyonluk kentte yaşıyoruz. İnşallah rabbim böyle acıları ve korkuları bir daha milletimize yaşatmaz" şeklinde konuştu.

KIZILAY EKİPLERİ İNCELEME YAPTI
Kızılay Esenler Şubesi Ekipleri ise Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Kızılay Esenler Bölge Başkanı Abdurahman Bölük, “Bütün İstanbul'daki şubelerimiz sahadalar. Buradaki 15 Temmuz parkımız bu durum için müsait. Eğer daha olumsuz bir durum olursa burada halkımızı mağdur etmemek için belediye ekiplerimizle birlikte bazı incelemelerde bulunduk. Ama şu an da bir olumsuzluk yok. Allah korusun bir şey olursa bununla ilgili hazırlık yaptık" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü
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-15 Temmuz Millet Bahçesi'nden Görüntüler
-Haberdeki Sıraya Göre Millet Bahçesindeki Vatandaşlarla Röportaj
-Kızılay Esenler Bölge Başkanı Abdurahman Bölük ile Röportaj
-Muhabir Anonsu (Semih Çalışkan)
-Genel Detay Görüntüler

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