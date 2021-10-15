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Esenyurt esnafının korkulu rüyası! Soyunan hırsızlar yine iş başında

15.10.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta son günlerde adını sıkça duyuran kadın hırsızlar yine iş başında yakalandı. Girdikleri dükkanlarda kargaşa çıkararak para çalmaya çalışan ve yakalandığında kıyafetlerini çıkaran kadınlar, bu seferde bir marketten para çalmaya çalıştı. Kadınların yapmak istedikleri oyunu fark eden market sahibi kadınları dükkandan kovarken, yine kıyafetlerini çıkararak polisler gelmeden kaçmayı başardı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta son dönemde esnafların korkulu rüyası haline gelen kadın hırsızlar, bu seferde Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde bulunan bir markette kendilerini gösterdi. Dün öğlen saatlerinde markete gelen çete üyesi kadın, bir ürün alarak 200 TL uzattı. Para üstünü aldığı esnada diğer hırsızların girdiği markette, kadınlar fiyat sorarak kargaşa çıkartmaya çalıştı. Önceden de dükkanında bu yöntemle ile hırsızlık yapan kadınları tanıyan Fuat Akıcı, hırsızları dışarı çıkartmaya çalıştı. Marketten çıkmak istemeyen kadınlar ile kısa süreli tartışma yaşayan market sahibi polisi aradı. Polislere yakalanmak istemeyen kadınlar her zaman olduğu gibi kıyafetlerini çıkartarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o tartışma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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''ARTIK CANIMIZDAN KORKAR HALE GELDİK''

Daha önce de dükkanına gelip aynı yöntem ile hırsızlık yapıldığını söyleyen Fuat Akıcı, “Daha önce de buraya geldi bu hırsızlar. Benim dükkanıma 3-4 kez geldiler. Hatta bir seferinde benim elemanımı kandırarak 500 - 600 TL parayı çalmışlar. Defalarca ben ve çevredeki esnaflar buna benzer olayları yaşadı. İlk önce bir kadın dükkana giriyor ve 200 TL uzatarak bir ürün istiyor. Ardından arkadaşları da dükkana girerek ‘Bu ne kadar’ ‘bu ne kadar’ diyerek kafa karışıklığı oluşturuyorlar. O sırada ise tırnakçılık yapıp parayı saklıyorlar. Her gün bu taktik ile hırsızlık yapmaya çalışıyorlar. Bana gelmeden önce arka sokaktaki bir arkadaşın dükkanına da girmişler. İş yerinden de çıkartmaya çalışınca kıyafetini çıkarıyorlar. Bizlere sizi erkeklerimize söyleyeceğiz, dükkanınızı yakacağız diyerek tehditte bulunuyorlar. Artık canımızdan korkar hale geldik. Bir an önce yetkililerden bu duruma müdahale etmesini istiyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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