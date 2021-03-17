HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta bavul içinde 500 bin liralık uyuşturucu yakalandı

Esenyurt'ta bavul içinde 500 bin liralık uyuşturucu yakalandı

17.03.2021 12:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esenyurt'ta bavul içinde 500 bin liralık uyuşturucu yakalandı

Esenyurt'ta, Nijerya uyruklu oldukları öğrenilen kişilere ait adreslere yapılan operasyonda, bir bavulun içinde değeri yaklaşık 500 bin lira olan bonzai yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 5 yabancı uyruklu şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik ekipleri, Namık Kemal Mahallesinde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin gece saatlerinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, şüphelilerin 2 farklı adreslerde uyuşturucu sakladığını belirledi. Eşzamanlı olarak 2 adrese düzenlenen operasyonda bazanın altındaki bavulun içinde yaklaşık değeri 500 bin lira olan 16 kilo 500 gram ağırlığında bonzai maddesi, satışa hazır halde uyuşturucu hap ele geçirildi.

c3633f4571ce721e0d84830bc9a3867d

Operasyonda1'i kadın olmak üzere 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
215 kiloluk top mermisini sırtladı215 kiloluk top mermisini sırtladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül ne kadar oy alır?

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Balık tutmaya gittiler, top mermisi buldular! Jandarma imha etti

Ormanlık alanda tesadüfen buldular! Gömülü olduğunu görünce...

18 Mart yarım gün mü? Yarın iş var mı?

18 Mart yarım gün mü? Yarın iş var mı?

Taziye yemeğinde 21 kişi koronavirüse yakalandı, 80 kişi karantinada

En yüksek vaka sayısına sahip ilde 'pes' dedirten olay

Çanakkale savaşında kaç kişi öldü? Çanakkale savaşında kaç düşman öldü?

Çanakkale savaşında kaç kişi öldü?

18 Mart resmî tatil mi? 18 Mart'ta memurlar ve işçilere izin var mı?

18 Mart resmî tatil mi?

18 Mart'ta hastane ve eczaneler açık mı? İşte 18 Mart eczane ve hastane çalışma saatleri

18 Mart'ta hastane ve eczaneler açık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.