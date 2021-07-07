Esenyurt'ta çocuk parkında korkunç olay! Çaldığı bıçakla dehşet saçtı

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. ile bir kişi parkta tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından çılgına dönen adam, bir zücaciye dükkanına girerek kurban kesimlerinde kullanılan bıçağı çaldı. Parkta oturan İbrahim A.'nın yanına dönen şüpheli, genç adamı göğüs ve karın bölgesinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan İbrahim A.'ya çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan müdahalenin ardından İbrahim A., ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yeri ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin züccaciyeden bıçağı çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"MÜDAHALE ETMEK İSTEDİM"

Olay anında yaralıya ilk yardım yapan bir vatandaş, "Olayın nasıl olduğunu görmedim. Uzaktan bakınca bir olay olduğunu anladım ve geldim. Müdahale etmek istedim, ilk yardım yapmak istedim. Polis ve ilk yardım ekipleri gelince de benlik bir şey kalmadı. Olmaması gereken bir şeydi, yakınlarına baş sağlığı dilerim" dedi.

(DHA)

