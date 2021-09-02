Esenyurt'ta freni boşalan hafriyat kamyonu dehşeti saniye saniye kamerada

Edinilen bilgilere göre, olay, Esenyurt Alkop Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Freni boşalan hafriyat kamyonu, site sakinlerine dehşeti yaşattı.

İŞ YERİNİN DUVARINA VURARAK DURDU

Önce seyir halindeki bir otomobile, ardından park halindeki 2 araca çarpan hafriyat kamyonu, bir iş yerinin duvarına vurarak durabildi. Yaşanan dehşet güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza anında sokakta kimsenin olmaması, yaşanabilecek bir faciayı önledi.

"ÇARPMAMAK İÇİN PALET FABRİKASINA GİRDİ"

Görgü şahidi bir vatandaş, "Ben geliyordum kamyonun freni patlamıştı herhalde korna basa basa geliyordu. Kaldırıma çıktı sürterek, oradan da buraya girdi. Karşıdan arabalar geliyordu çarpmamak için palet fabrikasına girdi" ifadelerini kullandı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonunun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

