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Esenyurt'ta korkunç olay! Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 13:49 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde komşusunun çocuğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen adam, çıkan kavgada komşusunun karısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Esenyurt'ta korkunç olay! Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Beytullah Çelebi (47) bir süre önce komşusu Sevim E.(27) ve Yahya E.'nin (38) çocuklarına bisiklet hediye etti. Komşular arasında dün akşam bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu Çelebi, komşusundan bisikleti geri istedi. Kavga büyüyünce Sevim E. yanında olan bıçak ile Çelebi’yi kalbinden yanındaki eski kaynanasını ise karnından bıçakladı. Hastaneye giden Çelebi hayatını kaybetti. Olaya karışan karı koca ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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