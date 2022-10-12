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Esenyurt'ta 'Miss Uganda Güzellik Yarışması' olay olmuştu! Belediye ikincisini yapmak istedi, kaymakamlık izin vermedi

12.10.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda Esenyurt'ta bir gece kulübünde yapılan ve Türkiye'nin gündemine oturan 'Miss Uganda Güzellik Yarışması'na bu yıl izin çıkmadı. Esenyurt Belediyesi tarafından ikincisi düzenlemek istenen 'Miss Uganda Güzellik Yarışması' Esenyurt Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Esenyurt'ta 'Miss Uganda Güzellik Yarışması' olay olmuştu! Belediye ikincisini yapmak istedi, kaymakamlık izin vermedi

Geçtiğimiz yıllarda Esenyurt'ta kapatılan bir gece kulübünde yapılan Miss Uganda Güzellik Yarışmasının ikincisinin yapılmasına Esenyurt Kaymakamlığı izin vermedi. Kaymakamlık ‘Türk örf adet ve geleneklerine uygun olmadığı ve şehrin imajının bozulmaması gerektiğini’ gerekçesiyle yarışmayı iptal etti.

YARIŞMA İPTAL EDİLDİ

Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi tarafından Kardeş Kültürler Festivali kapsamında düzenlemek istediği 'Miss Uganda Esenyurt Güzellik Yarışması'nı iptal etti.

TELE1’den Barış Önal’a konuşan Esenyurt Belediyesi Basın Yayın Müdürü Metin Karakoç, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ün ‘Türk örf adet ve geleneklerine uygun olmadığı ve şehrin imajının bozulmaması gerektiğini’ söyleyerek yarışmayı iptal ettiğini belirtti. Karakoç, açıklamasında iptal edilen etkinlikle ilgili belediyeye yazılı bir metnin gelmediğini de söyledi.

BELEDİYE ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Belediye yarışmayı duyurduğu tweet’i silerken herhangi bir resmi açıklama yayınlamadı.

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2 YIL ÖNCE DE YAPILMIŞ TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Miss Uganda'nın ilk yarışması kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

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Koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı 2020 yılının Kasım ayında bir gece kulübünde düzenlenen yarışmadan görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

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Korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı bir ortamda yapılan yarışmada konser ve parti de verilmişti. Pandemi şartlarında organizasyon gerçekleştiren mekana 32 bin lira ceza kesilip 15 gün de kapatma cezası verilmişti.

Esenyurt'ta akılalmaz olay: Gece kulübünde 'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenledilerEsenyurt'ta akılalmaz olay: Gece kulübünde 'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenlediler


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