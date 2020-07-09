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  4. Esenyurt'ta otomobil yayaya çarptı! Yakınları ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta otomobil yayaya çarptı! Yakınları ortalığı birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 20:35 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralının yakınları ortalığı birbirine kattı. Kazaya neden olan sürücü, zabıta ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Esenyurt'ta otomobil yayaya çarptı! Yakınları ortalığı birbirine kattı

Olay, saat 18.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere düşerek yaralandı.

Yaralının yakınları ortalığı birbirine katarken, olay yerinde bulunan zabıta ekipleri ise olayın şokunu atlatmakta güçlük çeken kadın sürücüyü ekip arabasına alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaralının yakınları, otomobile tekmeler atarak sürücüyü bulmaya çalıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından, yaralı yakınlarının saldırısıyla hasar gören otomobil olay yerinden kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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