Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı saldırı! Katil kayıplara karıştı

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, sokakta gördüğü İbrahim Y.’ye silahla ateş açtı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Henüz nedeni bilinmeyen saldırıda ağır yaralanan İbrahim Y. yere yığılırken, silahlı saldırgan kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Y., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, emniyet güçlerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor. (İHA)





