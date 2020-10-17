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  4. Esenyurt'ta şoke eden olay! Hırsızlar kendilerini uyaran vatandaşları taşladı

Esenyurt'ta şoke eden olay! Hırsızlar kendilerini uyaran vatandaşları taşladı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.10.2020 14:51 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt’ta tekstil malzemesi yüklü kamyondan 26 kutu malzeme çalan hırsızlar kendisini uyaran vatandaşlara taş atıp kaçtı. Hırsızların o anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi’nde yaşandı.

Plakasız bir araçla gelen maskeli hırsızlık şüphelileri içerisinde yurt dışına gönderilmek üzere kolilerce tekstil malzemesi bulunan kamyonetin kilidini kırdı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden 26 kutu malzemeyi çalan hırsızlık şüphelileri bir süre sonra iş yerinden kendisini uyaranlara taş fırlattı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına ve çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansıdı.

Olayın mağdurlarından Sezgin Gelgeç sabah saatlerinde olayın olduğunu ifade ederek, "Kırıkkale’den geldi aracımız irsaliye alacaktık. Arabayı patlatmışlar 15-20 dakika arasında. Tekstil kolileri vardı içinde giysiler vardı. Hırsızlar vatandaşlara taş atıyor arkadaşlara görüntülemişler" diye konuştu.

(İHA)

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