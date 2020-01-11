HABER
  4. Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt’ta gece yarısı düzenlenen operasyonda çok sayıda suçtan haklarında işlem yapılan 3 kişi, biri kalaşnikof olmak üzere 4 ayrı silahla yakalandı.

Esenyurt’ta ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyon!

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi 1990. Sokak’ta gece yarısı şüpheli olduğu değerlendirilen bir otomobili görünce güvenlik önlemlerini alarak yaklaştı. Sürücü aracı çalıştırarak kaçmak istedi. Durdurulan araçtaki sürücü ve iki kişi indirildi. Yapılan aramada araçta kalaşnikof tüfek, biri otomatik biri pombalı olmak üzere 2 tüfek ve bir tabanca olmak üzere toplam 4 silah bulundu. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin; yağma, uyuşturucu, ateşli silahlar kanununa muhalefet, yaralama gibi 17 ayrı suç kaydı bulunan M.K., aynı suçlardan 7 ayrı kaydı bulunan E.B. ile yaralama, uyuşturucu kullanma, hırsızlık gibi 8 ayrı suç kaydı bulunan E.A. olduğunu belirledi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

Esenyurt’ta otomobildeki ‘suç makinelerine’ gece yarısı operasyonu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Suriye’de mülteci kampları sel sonrası çamur altında kaldıSuriye’de mülteci kampları sel sonrası çamur altında kaldı
Yalova'da minibüsten 48 kaçak göçmen çıktıYalova'da minibüsten 48 kaçak göçmen çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt operasyon

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de 2 kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü serbest bırakıldı

2 kişinin öldüğü feci kazada yeni gelişme

Uşak’ta korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip evinde öldürdüler

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticaretine 15 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu!

Darbeci komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçırılma planını anlattı

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Bakan Pakdemirli'den son dakika Kıbrıs açıklaması! Su götüren hatta kopma

Bakan Pakdemirli duyurdu! Su götüren hatta kopma

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

İçişleri'nden uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.