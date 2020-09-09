Esenyurt'ta tıka basa yolculuk! Minibüsten 12 kişi yerine 24 kişi çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmayacağı söylenildi. Yapılan açıklamanın ardından minibüslerde manzaranın değişmediği görüldü.

12 YERİNE 24 YOLCU ÇIKTI

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda sivil trafik uygulama ekiplerinin yaptığı uygulamada yine tıka basa yolcu taşındığı görüldü. Bir minibüste 12 yerine toplam 24 yolcu çıktı. Sürücülere ayakta yolcu aldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza tutanağı düzenlendi.

'BİNMEYİN DEDİM YOLCU KENDİSİ BİNİYOR'

Fazla yolcu aldığı için ceza yazılan bir minibüs sürücüsü yolcuların kendilerinin bindiğini ifade ederek, " Yolcu kendisi biniyor. Zorla almıyoruz. Binmeyin dedim yolcu yine kendisi biniyor" dedi.

(İHA)

