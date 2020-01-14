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  4. Esenyurt'ta vinç devrildi, çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek öldü

Esenyurt'ta vinç devrildi, çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 08:53 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir fabrikanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında vincin devrilmesi sonucu çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt'ta geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Fabrikanın çatısında yapılacak izolasyon çalışması için yetkililer vinç kiraladı. Fabrikanın arkasına yokuş aşağı park edilen vincin sepetine çıkan bir işçi, çalışmaya başladı. Bir süre sonra vinç devrildi.

TALİHSİZ İŞÇİ ÇATININ KENARINA UÇTU

Vincin devrilmeye başlamasıyla birlikte sepetteki Hasan Ulus (33) çatının kenarına tutundu. Vinçteki diğer görevli ise, kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkmayı başardı. Yaklaşık 1,5 dakika tutunduğu çatı kenarında asılı kalan Ulus, daha fazla dayanamadı. 4 katlı fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı.

İşçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakan Ulus, hayatını kaybetti.

Diğer işçinin ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evli ve 3 çocuk babası Hasan Ulus'un cenazesi memleketi Ağrı'ya götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt istanbul Hadımköy işçi

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