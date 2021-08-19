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Esenyurt'ta yabancı uyruklu 3 kişi güvenlik görevlilerine saldırdı

19.08.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta sitenin güvelik görevlileri ile tartışan yabancı uyruklu 3 kişi, görevlilere sopayla saldırdı. Saldırıya uğrayan güvenliklerden biri yaralandı. Kavganın ardından saldırganların evinde arama yapıldı. Aramada ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve eski model olduğu öğrenilen jammer bulundu.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu 3 kişi güvenlik görevlilerine saldırdı

Olay, geçen salı saat 18.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin güvenlik görevlileri ile yabancı uyruklu bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşandı. Sözlü tartışmaya başka bir yabancı uyruklu kişi daha müdahil olunca ortalık karıştı. Ellerine sopa alan yabancı uyruklular güvenlik görevlilerine saldırdı. Kavgada güvenlik görevlilerinden biri yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri polis merkezine götürdü.

EVLERİNDE TABANCA, POMPALI TÜFEK VE JAMMER BULUNDU

Yabancı uyruklu 3 kişinin evi polis ekipleri tarafından arandı. Yapılan aramalarda şüphelilerin evinde ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve eski model olduğu öğrenilen jammer bulundu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yaşanan kavga anları cep telefonu ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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Esenyurt
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