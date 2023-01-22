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Esenyurt'taki düğünde omuz atma kavgası! Kız ve erkek tarafı birbirine girdi: Yaralılar var

22.01.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'taki bir düğünde kız tarafıyla erkek tarafı arasında 'omuz atma' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Düğün salonundan sokağa taşan kavga, mahalleyi ayağa kaldırdı. Tekmeli yumruklu kavgada, her iki taraftan da çok sayıda kişi yaralandı.

Esenyurt'taki düğünde omuz atma kavgası! Kız ve erkek tarafı birbirine girdi: Yaralılar var

Esenyurt'taki olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünde kız ve erkek tarafında 2 kişi arasında "omuz atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

SOKAĞA TAŞTI

Tartışma, şahısların akrabalarının da dahil olmasıyla kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Düğün salonu içinde başlayan kavga, tarafların sokağa çıkmasıyla dışarıda da devam etti.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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Her iki taraftan çok sayıda kişinin darp edildiği kavga, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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Esenyurt kavga

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