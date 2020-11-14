HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'taki 'Miss Uganda' kadınları bir kez daha ortaya çıktı

Esenyurt'taki 'Miss Uganda' kadınları bir kez daha ortaya çıktı

14.11.2020 14:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esenyurt'taki 'Miss Uganda' kadınları bir kez daha ortaya çıktı

Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği 'Miss Uganda' yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı.

Esenyurt'ta bir eğlence mekanında 'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenlenmiş ve koronavirüs tedbirleri ihlal edilmişti. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, yine yabancı uyruklu kişiler tarafından saat 02.00'de düzenlenen bir eğlenceye baskın yaptı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir alkollü mekanda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek eğlence düzenlendiği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, mekana baskın yaptı. Yapılan baskında, polis ekipleri tarafından eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu vatandaşların pasaport kontrolleri yapıldı. Baskında, eğlence mekanındaki kişilerin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da riayet etmediği tespit edildi. Ayrıca eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu kişilerin aralarında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek düzenlenen 'Miss Uganda' yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta akılalmaz olay: Gece kulübünde 'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenledilerEsenyurt'ta akılalmaz olay: Gece kulübünde 'Miss Uganda' güzellik yarışması düzenlediler

Polis ekipleri tarafından mekanda bulunan 67 kişiye toplam 60 bin 300 lira para cezası kesildi. Eğlence mekanının sahibi gözaltına alınırken, 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Baskının ardından gece mekanından ayrılan yabancı uyruklu kişiler taksilerle evlerine döndü.

miss-uganda-kadinlari-bu-sefer-de-denetim-yapilan-eglence-mekaninda-ortaya-cikti_2837_dhaphoto4

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?
Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri!Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki rolüyle büyüledi! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

Öykü Karayel, Bir Başkadır'daki rolüyle büyüledi! "Öykü delirdin mi o nasıl oynamak öyle?"

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Kilis'te 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Bir ilde daha 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kaç yaşında, neden öldü? İşte Ahmet Kekeç hayatı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?

FETÖ'cülerden 'pes' dedirten sapkınlık! Kendini 'Mesih' ilan eden Gülen'e sahte doğum günü kutlaması

FETÖ'cülerden 'pes' dedirten sapkınlık!

MSB'den Azerbaycan ordusu için özel video

MSB paylaştı! Kahraman Azerbaycan ordusuna ithafen özel klip

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Bazı vapur seferleri iptal edildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.