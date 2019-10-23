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Esenyurt'ta 2 otobüsün de karıştığı zincirleme kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 10:20 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta meydana gelen, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'ta meydana gelen, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Esenyurt'taki Doğan Araslı Bulvarı olarak bilinen, TEM Bağlantı yolunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu saatte bir otomobil sürücüsü, halk otobüsünün önüne geçmek için direksiyonu aniden kırdı. Halk otobüsü şoförü, fren yapamayınca çarptığı aracı önünde sürüklemeye başladı. Sürüklenen otomobil, şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, halk otobüsünde bulunan iki kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar, çağrılan 112 ekipleri tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, şehirlerarası yolcu otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritten orta şeride geçmek için direksiyonu aniden kırılan otomobile halk otobüsünün çarpıp önüne sürüklemesi, otomobilin de savrularak şehirlerarası otobüse çarpması görülüyor.

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